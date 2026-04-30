El Mundo

Candidato izquierdista encabeza encuesta a un mes de elecciones presidenciales en Colombia

Izquierda colombiana se enfrenta a una nueva prueba electoral en un país golpeado por el repunte de la violencia

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Por AFP
senador Iván Cepeda
El senador Iván Cepeda ganó las primarias del partido Pacto Histórico, del mandatario colombiano Gustavo Petro. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







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