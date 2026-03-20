El Mundo

¿Gustavo Petro bajo la lupa de la justicia estadounidense? ‘The New York Times’ revela dos investigaciones

El medio revela investigaciones federales en EE. UU. que involucran a la DEA y posibles fondos ilícitos.

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Por Julián Navarrete Silva
Gustavo Petro y Donald Trump hablaron por teléfono el 7 de enero, tras amenazas mutuas.
Gustavo Petro y Donald Trump hablaron por teléfono el 7 de enero, tras amenazas mutuas. (LUIS ROBAYO MANDEL NGAN/AFP)







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Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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