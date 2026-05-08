El Mundo

Candidato conservador acusa a autoridades electorales de Perú de fraguar ‘golpe de Estado’

Rafael López Aliaga, quien disputa segundo lugar de la primera vuelta presidencial, rechazó resultados preliminares y advirtió que no los reconocerá

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Por AFP
El candidato presidencial peruano Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, ofrece una rueda de prensa para la Asociación Peruana de Prensa Extranjera en su sede de campaña en Lima, este 8 de mayo de 2026.
El candidato presidencial peruano Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, ofrece una rueda de prensa para la Asociación Peruana de Prensa Extranjera en su sede de campaña en Lima, este 8 de mayo de 2026. (ERNESTO BENAVIDES/AFP)







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