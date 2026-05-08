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Canciller de Nicaragua señalado de dirigir represión en Costa Rica llega al traspaso de poderes

Visita de Valdrack Jaentschke al traspaso de poderes generó críticas de exiliados y grupos de derechos humanos que lo ligan con persecución transnacional de opositores del régimen de Daniel Ortega.

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Por Juan Fernando Lara Salas
El canciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, a su llegada este viernes al Estadio Nacional para participar en la ceremonia de traspaso de poderes en Costa Rica, en medio de cuestionamientos de opositores y organizaciones de derechos humanos. Fotografía:
El canciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, a su llegada este viernes al Estadio Nacional para participar en la ceremonia de traspaso de poderes en Costa Rica, en medio de cuestionamientos de opositores y organizaciones de derechos humanos. Fotografía: (Captura de video/Cortesía)







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Valdrack JaentschkeNicaraguaCosta RicaTraspaso de poderesLaura Fernández
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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