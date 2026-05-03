Opositores de Nicaragua piden reconsiderar presencia del canciller Valdrack Jaentschke en traspaso de poderes

Un grupo de organizaciones de la oposición nicaragüense y colectivos de derechos humanos publicó una carta abierta en la que lanzó una alerta por la invitación al canciller de Nicaragua, Valdrack Ludwig Jaentschke Whitaker, a la ceremonia del traspaso de poderes el próximo 8 de mayo.

El pasado 27 de abril, el canciller Arnoldo André anunció la participación de varios invitados internacionales a la ceremonia y, entre ellos, mencionó a los cancilleres de Nicaragua, país que cuenta con dos: Valdrack Jaentschke y Denis Moncada.

Aunque no se ha confirmado cuál de los dos va a participar en el acto, Jaentschke Whitaker ha sido la figura principal en la gestión directa de las relaciones con Costa Rica en los últimos años. Además, en el 2022 se desempeñó como ministro consejero en suelo nacional.

De acuerdo con los firmantes del documento, la asistencia de Jaentschke “es especialmente preocupante”, ya que se le atribuye “un rol principal en la coordinación de una red transnacional de vigilancia e inteligencia dirigida contra nicaragüenses en el exilio”, según un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU, citado en la carta.

Entre el 2021 y el 2023, Jaentschke ocupó cargos como asesor presidencial en políticas internacionales y como diplomático en Guatemala, Honduras y Costa Rica.

El informe de la ONU destacó que, en esos años, el ahora canciller formó parte de un grupo informal “de alto nivel encargado de identificar objetivos de persecución, definir ‘categorías de amenaza’ y ordenar medidas de vigilancia, acoso, intimidación y seguimiento a través de servicios consulares y estructuras del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional)”.

Reconsiderar la invitación

Por tanto, en la misiva se insta al gobierno a reconsiderar la invitación y la eventual participación de representantes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “vinculados a graves violaciones de derechos humanos y actos de represión internacional, en particular la del señor Valdrack Jaentschke”.

Las organizaciones nicaragüenses recordaron que Costa Rica ha condenado expresamente “la represión transnacional ejercida por el Gobierno de Nicaragua”, incluyendo el asesinato del refugiado político y militar en retiro Roberto Samcam, ocurrido en San José el 19 de junio del 2025.

“La presencia del señor Jaentschke Whitaker resultaría incompatible con ese compromiso”, expresaron en la carta.

Las organizaciones también hicieron un llamado al nuevo gobierno de Laura Fernández para que, en sintonía con sus propias declaraciones ante el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas, “evite cualquier gesto que pueda interpretarse como una legitimación de funcionarios vinculados a la persecución transnacional”.