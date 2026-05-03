Política

Opositores de Nicaragua piden reconsiderar presencia del canciller Valdrack Jaentschke en traspaso de poderes

Organizaciones opositoras al régimen Ortega-Murillo enviaron carta al gobierno de Chaves por la ‘preocupante’ invitación a la toma de posesión de Laura Fernández

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Por Julián Navarrete Silva
Valdrack Jaentschke es uno de los dos cancilleres de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El canciller nicaragüense Valdrack Jaentschke junto al presidente de ese país, Daniel Ortega. (Tomada de El 19 Di/La Nación)







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Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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