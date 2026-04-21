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Daniel Ortega ataca a Donald Trump y dice que tiene ‘desquiciamiento mental’

En sus últimas apariciones públicas Ortega había mantenido un discurso mesurado sobre Trump tras la guerra desatada el 28 de febrero. ¿Qué dice ahora?

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Por AFP
Esta imagen distribuida por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 muestra a la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo (izq.), y al presidente Daniel Ortega (der.), durante el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua.
Esta imagen distribuida por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 muestra a la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo (izq.), y al presidente Daniel Ortega (der.), durante el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua. (JAIRO CAJINA/AFP)







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