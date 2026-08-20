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Canal de Panamá reducirá tránsito de buques por el fenómeno de El Niño

El Canal de Panamá reducirá el paso diario de buques por la sequía de El Niño. Vea los ajustes que afectarán al comercio mundial desde septiembre

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Por AFP
El megaproyecto de río Indio avanza con carreteras, agua potable y reubicaciones, mientras persisten críticas de comunidades campesinas.
El megaproyecto de río Indio avanza con carreteras, agua potable y reubicaciones, mientras persisten críticas de comunidades campesinas. (HANDOUT/AFP)







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