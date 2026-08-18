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Cadena ABC demanda a la administración Trump por amenaza a sus licencias

ABC y Disney demandaron a la FCC tras amenazas a sus licencias de transmisión. Conozca las razones de la histórica acción legal en Estados Unidos

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Por AFP
El estudio de ABC, cadena contra la que Trump ha lanzado distintas acciones.
El estudio de ABC, cadena contra la que Trump ha lanzado distintas acciones. (SAUL LOEB/AFP)







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