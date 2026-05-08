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ABC acusa a gobierno de Estados Unidos de atacar su derecho constitucional a la libertad de expresión

Cadena ABC ha seguido una línea más o menos sumisa con Trump, hasta investigación del gobierno por ‘The View’. Lea lo ocurrido.

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Por Europa Press
'The View' es uno de los 'talk shows' más seguidos en Estados Unidos.
'The View' es uno de los 'talk shows' más seguidos en Estados Unidos. (ABC/Captura de pantalla)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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