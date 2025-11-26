El Mundo

Brasil aprueba la primera vacuna de dosis única contra el dengue

Brasil autoriza la vacuna Butantan-DV, primera de una sola dosis contra el dengue, con alta eficacia y considerada un avance histórico en salud pública. Conozca los detalles.

EscucharEscuchar
Por AFP
Una composición fotográfica. A la izquierda, el zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue. A la derecha, una persona haciendo trabajo de laboratorio.
Hasta ahora, la única vacuna disponible contra el dengue a nivel mundial es la TAK-003, que requiere dos dosis con tres meses de diferencia. (Composición fotográfica hecha en Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BrasilVacunaDosis únicaDengue
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.