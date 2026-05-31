El Mundo

Brasil aísla a dos pacientes sospechosos de ébola en medio de alarma por brote en África

Brasil mantiene bajo aislamiento a dos hombres con síntomas compatibles con el ébola en Sao Paulo y Río de Janeiro.

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Por AFP
Las autoridades sanitarias de Brasil investigan dos casos sospechosos de ébola en viajeros procedentes de África, mientras la OMS mantiene la alerta internacional por el brote en República Democrática del Congo y Uganda. (JOHN WESSELS/AFP)







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