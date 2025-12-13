El Mundo

Bielorrusia libera a 123 presos políticos, incluido un Nobel de la Paz, tras acuerdo con Estados Unidos

Tras años de represión y sanciones, un giro diplomático permitió la liberación de decenas de opositores en Bielorrusia, en un movimiento negociado con Estados Unidos.

EscucharEscuchar
Por AFP
El premio Nobel de la Paz bielorruso Ales Bialiatski (derecha) habla con periodistas junto a la líder opositora bielorrusa Sviatlana Tsikhanouskaya tras su liberación, en la embajada de Estados Unidos en Vilna, Lituania, el 13 de diciembre de 2025. Bialiatski fue liberado junto a otros 121 presos políticos en el marco de un acuerdo mediado por Estados Unidos, según organizaciones de derechos humanos. (AFP)
El premio Nobel de la Paz bielorruso Ales Bialiatski (derecha) habla con periodistas junto a la líder opositora bielorrusa Sviatlana Tsikhanouskaya tras su liberación, en la embajada de Estados Unidos en Vilna, Lituania, el 13 de diciembre de 2025. Bialiatski fue liberado junto a otros 121 presos políticos en el marco de un acuerdo mediado por Estados Unidos, según organizaciones de derechos humanos. (AFP) (PETRAS MALUKAS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BielorrusiaEstados UnidosNobel de la Paz
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.