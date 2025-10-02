El Mundo

Ucrania rompe relaciones diplomáticas con Nicaragua

Conozca los detalles del conflicto diplomático.

Por AFP
Kiev, Ucrania. Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022, anunció este jueves que rompió relaciones diplomáticas con Nicaragua, a la que acusó de reconocer una “soberanía” rusa sobre cinco regiones ucranianas ocupadas por Moscú.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski. (GENYA SAVILOV/AFP)







UcraniaNicaraguaRusiaGuerra
