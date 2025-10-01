Alerta en Ucrania: Apagón en Chernóbil tras ataque ruso a estructura protectora

Imagen de la atención a los daños de febrero en Chernóbil.

Kiev, Ucrania. Un ataque de artillería rusa dejó sin electricidad a la estructura que protege parte de la planta nuclear de Chernóbil, parcialmente destruida en el accidente de 1986, informó el miércoles el Ministerio de Energía de Ucrania.

“Como resultado de las sobretensiones, el Nuevo Confinamiento Seguro, una instalación clave que aísla la cuarta unidad destruida de la central nuclear de Chernóbil y evita la liberación de materiales radiactivos al medio ambiente, quedó sin electricidad”, indicó el ministerio en Telegram.

Según el ministerio, varios especialistas están trabajando para restaurar el suministro eléctrico aunque no especificó las consecuencias del apagón. Por el momento Rusia no se ha pronunciado.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó a Rusia de ser “una amenaza mundial”.

“Cada día que Rusia prolongue la guerra, rechace poner en marcha un alto al fuego completo y fiable y continúe bombardeando todos nuestros sitios energéticos -incluidos los que son esenciales para la seguridad de las centrales nucleares y otras instalaciones nucleares- es una amenaza mundial”, denunció Zelenski en Facebook.

La estructura afectada, completada en 2016 y también llamada “sarcófago”, tiene forma de escudo y rodea el reactor de la unidad cuatro para evitar que libere material radiactivo.

Una imagen muestra la nueva cúpula metálica New Safe Confinement (NSC) diseñada y construida por el consorcio francés Novarka que encierra el reactor destruido en la planta de Chernóbil, el 10 de julio del 2019. Foto: AFP (SERGEI SUPINSKY/AFP)

En febrero, el ataque de un dron ruso dañó la estructura pero no provocó un aumento de la radiación en el área circundante, según las autoridades ucranianas.

En 1986, Ucrania, entonces república soviética, fue escenario de la peor catástrofe nuclear de la historia, cuando el reactor de Chernóbil explotó y contaminó extensos territorios de Europa, principalmente en Ucrania, Rusia y Bielorrusia.

Desde que Rusia inició su invasión de Ucrania, a finales de febrero de 2022, ambos países se han acusado mutuamente de atacar instalaciones nucleares, lo que puso en alerta al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

El ejército ruso se apoderó de la planta de Chernóbil, en desuso, el primer día de su ofensiva pero un mes después se retiró.

Moscú también tomó la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, que es la mayor instalación nuclear de Europa. Todavía la tiene bajo su control.