El Mundo

Bernardo Arévalo decreta estado de sitio en Guatemala tras asesinato de policías

El presidente Bernardo Arévalo anunció una medida drástica para frenar el avance de las maras en Guatemala

EscucharEscuchar
Por AFP
Agentes de la policía antidisturbios de Guatemala resguardan la entrada del Centro de Detención Preventiva para Hombres en la Ciudad de Guatemala, el 18 de enero de 2026.
Agentes de la policía antidisturbios de Guatemala resguardaron la entrada del Centro de Detención Preventiva para Hombres en la Ciudad de Guatemala, este domingo 18 de enero. Foto: (EDWIN BERCIAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pandilleros en GuatemalaBarrio 18MS-13PandillasBernardo Arévalo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.