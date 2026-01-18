7 policías asesinados en Guatemala tras enfrentamientos con pandilleros por control de cárceles

Agentes de policía montan guardia mientras fiscales del Ministerio Público recogen pruebas en la escena del crimen donde un agente de policía fue asesinado por presuntos miembros de una banda en la ciudad de Guatemala el 18 de enero de 2025.

Ciudad de Guatemala. - Una serie de ataques atribuidos a pandillas dejó como saldo siete policías muertos y diez más heridos, informó este domingo el Ministerio de Gobernación de Guatemala. Las agresiones surgieron luego de que el Gobierno rechazó negociar con los grupos criminales el traslado de sus líderes a cárceles de menor seguridad.

Según las autoridades, los responsables serían integrantes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), ambas señaladas por delitos de sicariato, extorsión y narcotráfico, y catalogadas como organizaciones terroristas por Guatemala y Estados Unidos.

Los homicidios ocurrieron apenas un día después de que los reclusos tomaran como rehenes a 46 personas en tres centros penitenciarios, de las cuales nueve ya fueron liberadas. La mayoría de los secuestrados eran custodios, aunque también había un siquiatra entre las víctimas.

Un penal retomado

El domingo, las fuerzas de seguridad recuperaron el control del penal de máxima seguridad Renovación I, ubicado en Escuintla, 75 kilómetros al sur de la capital. En este centro, los uniformados liberaron a los nueve custodios retenidos tras un operativo que incluyó tanquetas y gases lacrimógenos.

Durante la operación, los agentes capturaron al presunto líder local de Barrio 18, quien fue presentado en un video divulgado por el ministerio, esposado y con manchas de sangre. El Gobierno destacó que no se registraron muertos durante este operativo específico.

Aún permanecen retenidas 28 personas en la cárcel de Fraijanes II y otras nueve en Preventivo, ambas ubicadas en la zona metropolitana de Ciudad de Guatemala.

Rechazo al diálogo con pandillas

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, declaró que el Estado no cederá ante los reclamos de las pandillas. Señaló que no está dispuesto a negociar ni devolver privilegios a los reclusos. No obstante, reconoció que hay un proceso de diálogo abierto con los amotinados, con el fin de lograr la liberación pacífica del resto de rehenes.

Desde mediados de 2025, los centros penitenciarios guatemaltecos han enfrentado múltiples motines con el mismo objetivo: exigir mejores condiciones y el traslado de cabecillas a cárceles de menor control. En uno de esos eventos del año anterior, un custodio fue asesinado a balazos.

En octubre pasado, se reportó la fuga de 20 líderes de Barrio 18. A raíz del escape, el Gobierno removió a la cúpula de seguridad penitenciaria. Desde entonces, solo seis fueron recapturados, mientras que uno fue encontrado asesinado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.