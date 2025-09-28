El Mundo

Benjamin Netanyahu se reunirá con Donald Trump bajo presión para aceptar plan de paz en Gaza

Primer ministro israelí llega a la cita con su principal aliado en medio de aislamiento internacional y protestas internas en su país

Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Israel le entregará Gaza a su país luego de finalizar la guerra. Trump se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
El conflicto en Gaza intensifica la presión internacional sobre Israel, mientras Estados Unidos impulsa un plan de paz con apoyo de países árabes. (AFP/AFP)







Benjamin NetanyahuDonald TrumpIsraelEstados UnidosPlan de pazGaza
