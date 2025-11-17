El Mundo

BBC está decidida a defenderse frente a Trump, según su presidente

El presidente de la BBC afirma que no hay base legal para la demanda de hasta 5.000 millones de dólares anunciada por Donald Trump por la edición engañosa de un discurso.

EscucharEscuchar
Por AFP
.
People shelter from the rain outside the entrance to the BBC in London on November 10, 2025. The outgoing CEO of BBC News said on November 10, 2025 that the broadcaster was "not institutionally biased", after she resigned over accusations that it had misleadingly edited a speech by Donald Trump. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) (HENRY NICHOLLS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BBCDonald TrumpReino Unido
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.