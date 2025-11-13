El Mundo

El presidente de la BBC envió carta de disculpa a Trump por montaje engañoso de discurso

Presión de presidente de Estados Unidos acabó con renuncia de dos jerarcas del medio público británico. Conozca los detalles.

EscucharEscuchar
Por AFP
Tim Davie renunció como director de BBC tras acusaciones de manipulación en documental sobre Trump.
Tim Davie renunció como director de BBC tras acusaciones de manipulación en documental sobre Trump. (OLI SCARFF/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BBCDonald TrumpDisculpaMontajeEngañoso
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.