Balacera cobra vida de menor de 17 años en Lomas del Río

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga la muerte de un joven de 17 años que falleció la noche del martes tras recibir múltiples impactos de bala en el sector de Lomas del Río, en Pavas.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió poco después de las 8 p.m., cuando el menor se encontraba en vía pública y desde un vehículo en movimiento le dispararon en varias ocasiones. La víctima sufrió heridas en diferentes partes del cuerpo.

El joven fue trasladado en un vehículo particular al Hospital San Juan de Dios, donde los médicos lo declararon fallecido al momento de su ingreso.

Según el OIJ, oficiales de la Policía Administrativa localizaron un automóvil abandonado a un kilómetro del sitio del ataque, el cual habría sido utilizado por los sospechosos para huir del lugar.

El cuerpo del fallecido fue remitido a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.

Los agentes judiciales mantienen la investigación abierta con el fin de determinar el móvil del homicidio y dar con los responsables.

