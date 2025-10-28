Asesinan a balazos a un hombre y una mujer queda grave en un motel de Pavas

La Cruz Roja atendió un ataque armado en un motel en Pavas. Un hombre falleció en el sitio.

Un hombre fue asesinado de varios disparos y una mujer resultó gravemente herida, la noche del lunes, durante un ataque armado en un motel ubicado en Pavas.

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, el hecho ocurrió a las 10:01 p. m. La víctima mortal, identificada como de apellido Montero, de 44 años, recibió múltiples impactos de bala y falleció en el lugar.

Por su parte, la mujer, de apellido Cedeño, de 35 años, fue trasladada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios, con una herida de arma de fuego en el tórax.

De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ambos ingresaban en un vehículo al lugar cuando, una vez en el parqueo, fueron interceptados por dos hombres armados que viajaban en una motocicleta.

Por el momento se desconoce el móvil del homicidio, así como si Cedeño y Montero mantenían una relación sentimental, ya que, al parecer, Montero trabajaba para una plataforma de transporte de personas.

Durante la noche, los socorristas atendieron otros dos hechos violentos. Uno de ellos se registró a las 7:46 p. m. en Carrandí de Matina, Limón, donde un hombre adulto recibió una herida de bala y murió en el sitio.

Pocas horas más tarde, a las 2:04 a. m., en Las Juntas de Pacuar, Pérez Zeledón, otro hombre falleció tras recibir varias heridas de arma blanca en la cara y el cuello. Los socorristas lo encontraron sin signos vitales al llegar al lugar.