Sujeto sospechoso de cooperar con red criminal de alias Curry fue asesinado a balazos en Matina

Hombre identificado con los apellidos López Soto, supuestamente ligado a la estructura criminal de alias Curry, fue asesinado a balazos en Carrandí de Matina

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Agentes del OIJ y personal de Cruz Roja inspeccionaron el Centro Social Boston, en Carrandí de Matina, donde un hombre vinculado al grupo criminal de “Curry” fue asesinado a balazos la noche del lunes. Fotografía:
Agentes del OIJ y personal de Cruz Roja inspeccionaron el Centro Social Boston, en Carrandí de Matina, donde un hombre vinculado al grupo criminal de “Curry” fue asesinado a balazos la noche del lunes. Fotografía: (Reiner Montero/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

