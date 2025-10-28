Sujeto sospechoso de cooperar con red criminal de alias Curry fue asesinado a balazos en Matina

Agentes del OIJ y personal de Cruz Roja inspeccionaron el Centro Social Boston, en Carrandí de Matina, donde un hombre vinculado al grupo criminal de “Curry” fue asesinado a balazos la noche del lunes. Fotografía:

Un hombre identificado con los apellidos López Soto, fue asesinado la noche del lunes en el distrito de Carrandí de Matina.

Fuentes policiales indicaron que López acumulaba historial delictivo y, en apariencia, estaba vinculado con la estructura criminal liderada por George Michael Paniagua Rivera, alias Curry.

El homicidio ocurrió poco después de las 8 p. m. en el Centro Social Boston, donde la Fuerza Pública fue alertada sobre un herido de arma de fuego. Al llegar al sitio, los oficiales hallaron al hombre con múltiples impactos de bala dentro del inmueble.

Minutos después, la madre de la víctima llegó al lugar y lo identificó.

De acuerdo con información preliminar de inteligencia policial, López Soto era conocido por movilizar armas y miembros de la banda de “Curry”, organización señalada por tráfico de drogas, homicidios y ataques por encargo.

Además, el ahora fallecido había sido investigado por su presunta participación en un caso de robo de combustible, en el que habría auxiliado a uno de los gatilleros heridos.

Las autoridades también manejan que el hombre había tenido un altercado reciente con un sobrino de Tony Peña Russell, otro sujeto investigado por sicariato, quien permanece detenido en La Reforma.

El OIJ recordó que, tras un megaoperativo realizado el pasado 9 de julio, el Juzgado Penal de Batán dictó un año de prisión preventiva contra 19 presuntos miembros de esa red, liderada desde prisión por George Michael Paniagua Rivera. Él cumple una condena de 23 años de cárcel en el CAI Terrazas, en San Rafael de Alajuela.

Según explicó en ese momento el director del OIJ, Rándall Zúñiga, la investigación judicial busca imputar a 47 personas vinculadas a la organización, responsable de al menos 15 homicidios en los últimos dos años.

El caso de López Soto se sumaría a la lista de muertes violentas asociadas a la disputa interna por el control de las operaciones criminales en la provincia de Limón.