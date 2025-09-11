Guerra narco entre Negro y Tan convierten a Matina en zona de homicidios y cobros extorsivos

Un presunto líder criminal de Estrada, en Matina de Limón, de apellidos Britton Anderson alias Negro, fue detenido por agentes del OIJ de Batán.

Las pugnas territoriales entre las estructuras delictivas de dos sujetos conocidos como Negro y Tan convirtieron a Estrada, en Matina de Limón, en un campo de batalla por el control del narcomenudeo.

Estas disputas se tradujeron en homicidios, tentativas de homicidio y extorsiones, cometidos por las estructuras de Guideon José Britton Anderson, alias Negro, contra rivales del grupo criminal encabezado por Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, Perro o Guato, según la reseña del caso judicial del que este medio tiene copia.

En dicho legajo se explica que Tan, considerado uno de los delincuentes más buscados del país, quiso aprovechar que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Limón desarticularon a mediados de año la estructura delictiva de George Michael Paniagua Rivera, alias Curry, quien controlaba, desde la cárcel Terrazas, en San Rafael de Alajuela, la venta de droga en Estrada.

Esta situación generó un vacío de poder del que Pérez Méndez se quiso aprovechar, explica el expediente. Sin embargo, se encontró en el camino con la presencia de Britton Anderson, alias Negro, quien originalmente trabajaba para Curry y ahora se disputa la territorialidad.

Justamente, para frenar los enfrentamientos, este jueves la Policía Judicial y los fiscales lograron la captura de cuatro sospechosos de integrar el clan de Negro, incluyendo al cabecilla, dos adultos apellidados Méndez Ramírez y Guzmán Cruz y un adolescente de 16 años.

Una escopeta hechiza fue ubicada en una de las nueve propiedades que allanó el OIJ de Batán y la Fiscalía Adjunta de Limón. (Christian Montero/Foto: cortesía)

Homicidios recientes

Uno de los homicidios con los que se les vincula es el de Juan de Jesús Suárez, un prestamista cuya muerte ocurrió el 15 de junio en Carrandí. Supuestamente, según la premisa judicial, la víctima se estaba posicionando, aparentemente, en la venta de drogas para el grupo de Tan y, entonces, Britton Anderson habría ordenado su muerte.

Tras el asesinato del prestamista, la banda de Negro aprovechó para extorsionar a sus deudores. “Días después del homicidio, las mismas personas que mencionaron en la información confidencial que participaron en el homicidio, empezaron a realizar extorsiones, cobrando dineros a personas que mantenían deudas con el ofendido Juan de Jesús Suárez”, agrega la orden de allanamiento.

En ese documento se consignó que uno de los investigados en este caso, apellidado Guzmán Cruz, supuestamente contactó a varios deudores del ofendido para decirles que “ahora él estaba a cargo de cobrar las deudas del fallecido y que iban a llegar unos muchachos que trabajaban para Negro”, exigiendo “el pago de ¢900.000 por una deuda”.

Otro asesinato que también se vincula a esta guerra territorial fue el de Rycky Navarrete López el pasado 2 de agosto. Los investigadores obtuvieron videos donde un imputado de apellido Méndez, junto a un menor de edad, se habrían presentado hasta donde estaba el ofendido y le dispararon en reiteradas ocasiones.

Los videos mostraron la forma en que los sospechosos hicieron labores de inteligencia para atacar a la víctima. En apariencia, cuando tienen ubicado a su objetivo, uno de los imputados incluso le entrega un arma al coimputado menor de edad para que participe del crimen.

Estos sujetos también son investigados por dos tentativas de homicidio en perjuicio de dos hombres de apellidos Zúñiga Valencia, atentado que se registró el 23 de agosto anterior cuando los afectados transitaban en un carro por la zona de Estrada. “Fueron atacados porque previamente, habían recibido amenazas por parte de Guideon”, concluye la orden de allanamiento.

Según la Fiscalía, aunque Negro es el presunto cabecilla del grupo, delegaba la ejecución de las actividades criminales en otros miembros, aunque siempre controlando “todos los movimientos en torno a la ejecución de homicidios, así como el acopio de las armas”.

Un hombre de apelllidos Britton Anderson, conocido como Negro, lideraba un grupo delictivo de Matina en Limón, que fue desarticulado este jueves por el OIJ y la Fiscalía. (Reiner Montero/Foto: Reiner Montero)