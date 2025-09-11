Sucesos

Guerra narco entre Negro y Tan convierten a Matina en zona de homicidios y cobros extorsivos

OIJ y Fiscalía allanaron nueve lugares este jueves y detuvieron a cuatro sospechosos

Por Christian Montero
Un presunto líder criminal de Estrada en Matina de Limón, de apellidos Britton Andersson alias Negro, fue detenido por agentes del OIJ de Batán.
Un presunto líder criminal de Estrada, en Matina de Limón, de apellidos Britton Anderson alias Negro, fue detenido por agentes del OIJ de Batán. (Reiner M/Foto: Reiner Montero)







Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

