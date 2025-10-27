Asesinan a balazos a una pareja dentro de vehículo en Limón

Una pareja fue asesinada dentro de su vehículo en Limón. (Foto con fines ilustrativos).

La Cruz Roja Costarricense informó de que la tarde de este lunes una pareja fue asesinada a balazos dentro de su vehículo en barrio Cangrejos, en Limón.

El reporte ingresó a las 3 p. m. Al llegar al sitio, las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos personas.

Según versiones preliminares, los agresores interceptaron a las víctimas cuando intentaban salir del cruce de este barrio. En ese momento, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y disparó desde el lado del conductor, causando la muerte inmediata de ambos ocupantes del vehículo. Los sospechosos se dieron a la fuga.

La institución remitió dos ambulancias para atender el caso.

Se desconoce el móvil del incidente. La escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)