Sucesos

Asesinan a balazos a una pareja dentro de vehículo en Limón

La escena quedó a cargo del OIJ

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
La Fuerza Pública aprehendió este miércoles a un hombre de apellido Torres, señalado como sospechoso en el caso de homicidio de un joven identificado con el apellido Kirby.
Una pareja fue asesinada dentro de su vehículo en Limón. (Foto con fines ilustrativos). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Limónbalacerahomicidio
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.