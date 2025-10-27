Sucesos

Sentada en un árbol: Cruz Roja halla viva a adulta mayor desaparecida en Capellades

Cruz Roja encontró con vida a doña Iris Ulloa Vásquez, de 79 años, quien había desaparecido en Capellades en una zona boscosa

Por Juan Fernando Lara Salas
Vecinos y cuerpos de rescate participaron en la búsqueda de la adulta mayor desaparecida en Santa Teresa de Capellades, localizada estable tras más de 24 horas extraviada.
Vecinos y cuerpos de rescate participaron en la búsqueda de la adulta mayor desaparecida en Santa Teresa de Capellades, localizada estable tras más de 24 horas extraviada. (Cruz Roja/Cortesía)







