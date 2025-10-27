Sentada en un árbol: Cruz Roja halla viva a adulta mayor desaparecida en Capellades

Vecinos y cuerpos de rescate participaron en la búsqueda de la adulta mayor desaparecida en Santa Teresa de Capellades, localizada estable tras más de 24 horas extraviada.

La Cruz Roja Costarricense confirmó este lunes que encontró con vida a doña Iris Ulloa Vásquez, de 79 años, quien había sido reportada como desaparecida desde la noche del sábado en la comunidad de Santa Teresa de Capellades, en Cartago.

Según informó la institución, la adulta mayor fue ubicada sentada a la orilla de un árbol, en una zona boscosa, y se encontraba en condición estable. Los socorristas la atendieron en el lugar, la estabilizaron y posteriormente la trasladaron a un centro médico para una valoración más detallada.

“Con un total de más de ocho cruzrojistas y diferentes unidades entre rescate, soporte y operaciones, se logró realizar un trabajo en conjunto con las diferentes instituciones de Fuerza Pública y miembros de la comunidad.

Socorristas de la Cruz Roja trasladan a doña Iris Ulloa Vásquez, de 79 años, luego de ser localizada con vida en una zona boscosa de Capellades, Cartago. (Cruz Roja/Cortesía)

Gracias a esta labor tan importante logramos una operación exitosa”, declaró Geovanny Maroto, coordinador operativo regional de la Cruz Roja.

Doña Iris había salido de su casa en el barrio Bajos de Abarca, en Santa Teresa de Capellades, la tarde del sábado. Vestía pantalón gris y blusa blanca al momento de su desaparición.

Tras más de 24 horas sin noticias, sus familiares interpusieron una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

A partir de ese momento, se desplegó un amplio operativo de búsqueda en el que participaron cruzrojistas, oficiales de la Fuerza Pública, grupos de rescate, vecinos y allegados.

La Cruz Roja destacó la colaboración comunitaria y la coordinación interinstitucional como factores clave para el hallazgo exitoso.