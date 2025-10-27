Familiares piden ayuda para ubicar a adulta mayor desaparecida en Cartago

Doña Iris Ulloa, de 79 años, está desaparecida desde la tarde del sábado 25 de octubre. Foto:

Doña Iris Ulloa Vásquez, de 79 años, vestía pantalón gris y blusa blanca cuando salió de su casa en el barrio Bajos de Abarca, en Santa Teresa de Capellades, Cartago, la tarde del sábado.

Más de 24 horas después, sus familiares no saben nada de ella y no ha regresado a su hogar. Sus allegados interpusieron la denuncia de su desaparición en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pocas horas después de percatarse de su ausencia y, durante este domingo, se inició un operativo de búsqueda para dar con ella.

Personal de la Cruz Roja Costarricense, oficiales de la Fuerza Pública, grupos de rescate, vecinos, amigos y familiares la buscaron durante horas, sin resultados.

El operativo se suspendió antes de caer la noche y se retomará la mañana del lunes.