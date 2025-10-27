Sucesos

Familiares piden ayuda para ubicar a adulta mayor desaparecida en Cartago

A la mujer, de 79 años, se le vio por última vez saliendo de su casa

Por Natalia Vargas y Keyna Calderón, corresponsal de GN
Doña Iris Ulloa, de 79 años, está desaparecida desde el 25 de octubre.
Doña Iris Ulloa, de 79 años, está desaparecida desde la tarde del sábado 25 de octubre. Foto: (Facebook/Redes sociales)







Natalia Vargas

