Costa Rica cede territorio a las peores manos

En Guácimo, el crimen organizado está llenando los vacíos que deja el abandono del Estado, según relata un reportaje

Por Esteban Oviedo
Guácimo, dominio de grupos delictivos y cobro de peajes a comerciantes
Los vecinos de Guácimo reclaman más apoyo del sistema de justicia. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







