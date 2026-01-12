El Mundo

Autoridad electoral de Honduras rechaza recuento de votos y denuncia injerencia política

La autoridad electoral hondureña consideró ilegal el recuento impulsado por el gobierno saliente, en medio de denuncias de injerencia de Donald Trump en las elecciones.

Por AFP
Nasry Asfura
Para el abogado constitucionalista Oliver Erazo, el recuento decretado por la presidenta es “totalmente ilegal”, pues viola la independencia de las autoridades electorales. (MARVIN RECINOS/AFP)







Nasry AsfuraHondurasDonald TrumpInjerencia política
