El Mundo

Autoridad electoral anula dos partidos de la oposición en Ecuador

La medida se produce a siete meses de las elecciones locales en Ecuador.

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Por AFP
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, vota en un colegio electoral en Olón, provincia de Santa Elena, Ecuador, el 21 de abril de 2024, durante un referéndum sobre medidas más duras contra el crimen organizado. Foto: Gerardo MENOSCAL/AFP
En medio de crecientes tensiones políticas, la oposición ecuatoriana acusa al gobierno de Daniel Noboa de influir en el órgano electoral tras la eliminación de dos partidos. (GERARDO MENOSCAL/AFP)







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