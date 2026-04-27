Autoridad electoral anula dos partidos de la oposición en Ecuador

En medio de crecientes tensiones políticas, la oposición ecuatoriana acusa al gobierno de Daniel Noboa de influir en el órgano electoral tras la eliminación de dos partidos.

Quito, Ecuador. La autoridad electoral de Ecuador eliminó este domingo a dos partidos opositores a siete meses de las elecciones locales, medida que la oposición denuncia como un “fraude” favorable al gobierno conservador.

La oposición ecuatoriana denuncia persecución política por parte del ejecutivo de Daniel Noboa y acusa al CNE (Consejo Nacional Electoral) de actuar a su favor.

El organismo argumenta que los partidos Construye y Unidad Popular “no cumplieron requisitos” para “mantener” su estatus legal, según un comunicado publicado en X que defiende la “legalidad” del proceso.

Las formaciones afectadas aseguraron que apelarán la decisión ante la justicia.

“(Los miembros del CNE) son activistas del gobierno de Noboa”, dijo Geovanni Atarihuana, líder de Unidad Popular, en entrevista con MQ Radio Fm.

En noviembre del año pasado, el CNE inhabilitó por nueve meses al movimiento de izquierda Revolución Ciudadana, cercano al exmandatario Rafael Correa (2007-2017), debido a una investigación fiscal. Otros partidos políticos y organismos como el Centro de Investigación Económica y Política condenaron la suspensión.

Noboa culpa a Correa, exiliado y condenado por corrupción, de muchos de los problemas que tienen al país sumido en una ola de violencia y crisis económica.

En el poder desde 2023, el derechista gobierna con políticas de mano dura contra el crimen.