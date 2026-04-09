Economía

Ecuador elevará a 100% aranceles a importaciones desde Colombia en medio de crisis diplomática

El aumento de aranceles se suma a la crisis por seguridad fronteriza y declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro

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Por AFP
Gustavo Petro, de Colombia, y Daniel Noboa, de Ecuador.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Daniel Noboa, mantario de Ecuador. El conflicto comercial entre ambos países se agrava tras acusaciones políticas y desacuerdos en materia de seguridad. (RAUL ARBOLEDA EVARISTO SA/AFP)







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