Australia anuncia que reconocerá al Estado palestino

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, durante una conferencia de prensa en Canberra este 11 de agosto al anunciar que su país reconocerá un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU en septiembre. Fotografía:

Canberra, Australia. Australia reconocerá al Estado palestino en la Asamblea General de Naciones Unidas en setiembre, anunció este lunes el primer ministro, Anthony Albanese.

“La paz solo será temporal” mientras los israelíes y los palestinos no dispongan de sus respectivos estados permanentes, declaró a periodistas el jefe del Gobierno laborista.

“Australia reconocerá el derecho del pueblo palestino a tener su Estado propio”, agregó.

Varios países, incluyendo Canadá, Francia y Reino Unido, han anunciado su intención de reconocer el Estado palestino desde que Israel lanzó su ofensiva en Gaza hace casi dos años, en respuesta a un sangriento ataque del movimiento islamista Hamás.

Al menos 145 de los 193 miembros de la ONU reconocen o tienen previsto reconocer al Estado palestino.

Albanese agregó que recibió garantías de la Autoridad Palestina de que “no habrá ningún papel para los terroristas de Hamás en un futuro Estado palestino”.

“Aquí hay un momento de oportunidad y Australia trabajará con la comunidad internacional para aprovecharlo”, expresó.

Israel enfrenta una fuerte presión de la comunidad internacional para que ponga fin a su ofensiva en la Franja de Gaza, donde más de dos millones de palestinos están amenazados de una “hambruna generalizada” según la ONU.

El gabinete de seguridad israelí aprobó el viernes un plan para tomar el control de Ciudad de Gaza, la mayor aglomeración del enclave palestino, con el objetivo de derrotar a Hamás y liberar a los rehenes en manos del grupo palestino.

El anuncio del plan de Netanyahu suscitó el horror de las familias de los rehenes secuestrados durante el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, quienes lo ven como una condena a muerte de sus seres queridos.

Hamás advirtió que la nueva ofensiva terminaría con su “sacrificio”.

El ataque que desencadenó la guerra en Gaza causó la muerte de 1.219 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles.