Ataques mataron a líderes que Estados Unidos consideraba posibles sucesores del ayatolá, dice Trump

El ayatolá Alí JAmenei murió en ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que la mayoría de los dirigentes iraníes en los que Washington pensaba para gobernar el país tras la guerra “están muertos”.

“La mayoría de las personas en las que pensábamos han muerto (...) Ahora tenemos otro grupo (de dirigentes). Puede que también estén muertos, según reportes”, dijo el presidente estadounidense.

Trump añadió que el “peor escenario” para el país sería la llegada de un dirigente “tan malo” como el ayatolá Alí Jamenei, muerto durante la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra la república islámica. “No queremos que eso ocurra”, precisó.