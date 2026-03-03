El Mundo

Ataques mataron a líderes que Estados Unidos consideraba posibles sucesores del ayatolá, dice Trump

“La mayoría de las personas en las que pensábamos han muerto”, afirma el presidente.

Por AFP
(COMBO) This combination of pictures created on June 18, 2025 shows (L to R) a handout picture released by the official website of Iran's Supreme leader Ayatollah Ali Khamenei on March 12, 2025 depicting him during a meeting with Iranian students in Tehran; US President Donald Trump speaking to reporters about the G7 Summit aboard Air Force One while travelling back to Washington from Canada on June 16, 2025; and Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu giving a news conference in Jerusalem on September 2, 2024. Iran's supreme leader on June 18 described as "unacceptable" an ultimatum from US President Donald Trump calling for the nation's "unconditional surrender". (Photo by Brendan Smialowski and Ohad Zwigenberg / various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / IRANIAN SUPREME LEADER'S WEBSITE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
El ayatolá Alí JAmenei murió en ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel. (- BRENDAN SMIALOWSKI OHAD ZWIGENBERG/AFP)







