Alto funcionario del Pentágono atribuye la muerte de Jamenei a Israel

Elbridge Colby, subsecretario de Política de Defensa, compareció ante la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado. Lea lo que dijo.

Por AFP
Musulmanes chiíes sostienen retratos del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, mientras intentan asaltar la embajada de Estados Unidos en Islamabad, el 1 de marzo de 2026, tras la muerte del líder supremo iraní.
Musulmanes chiíes sostienen retratos del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, mientras intentan asaltar la embajada de Estados Unidos en Islamabad, el 1 de marzo de 2026, tras la muerte del líder supremo iraní. (AAMIR QURESHI/AFP)







