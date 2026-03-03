Alto funcionario del Pentágono atribuye la muerte de Jamenei a Israel

Musulmanes chiíes sostienen retratos del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, mientras intentan asaltar la embajada de Estados Unidos en Islamabad, el 1 de marzo de 2026, tras la muerte del líder supremo iraní.

Washington, Estados Unidos. Un alto funcionario del Pentágono atribuyó el martes a Israel la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y reiteró que el objetivo de Estados Unidos es restringir la capacidad militar de Irán.

Elbridge Colby, subsecretario de Política de Defensa, compareció ante la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado en una audiencia celebrada en el Capitolio sobre los ataques del sábado llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán en los que murió Jamenei.

Las operaciones ordenadas por Donald Trump se centran en mermar “la capacidad de la República Islámica” para atacar objetivos estadounidenses, en particular contra sus bases en Oriente Medio, pero también contra sus aliados de la región.

El objetivo prioritario fue reducir “las fuerzas de misiles” de Irán, que, según el subsecretario, “habían crecido de manera significativa y representaban una amenaza”, así como diezmar su marina.

El senador Jack Reed, principal miembro demócrata de la comisión de las fuerzas armadas, le preguntó a continuación por qué “el primer objetivo de esta campaña había sido el ataque y la muerte de Jamenei y de los principales dirigentes del régimen”.

Colby respondió: “Son operaciones israelíes”.

Donald Trump sugirió el sábado que Estados Unidos no pretendía un cambio de régimen en Irán, pero el presidente estadounidense instó a los iraníes a levantarse tras la muerte del ayatolá Jamenei.