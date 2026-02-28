El Mundo

Ataque en Irán: Líder supremo y todos los altos dirigentes de Irán están vivos, afirma su canciller

Según Abás Araqchi, el líder supremo Alí Jamenei estaría a salvo

Por AFP
Esta imagen, publicada por la oficina del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, este 26 de junio, dirigiéndose a la nación frente a un retrato de su predecesor, el difunto fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini. Fotografía:
El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, estaría con vida tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. (-/AFP)







