Ataque en Irán: Líder supremo y todos los altos dirigentes de Irán están vivos, afirma su canciller

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, estaría con vida tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

Washington, Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó el sábado a la cadena estadounidense NBC que el líder supremo Alí Jamenei y todos los altos cargos están vivos tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

El ayatolá Jamenei está vivo “que yo sepa” y “todos los oficiales de alto rango están vivos”, aseguró el canciller.

En su entrevista, Araqchi también dijo que su país está interesado “en una desescalada” y señaló que los ataques lanzados en represalia están dirigidos a las bases estadounidenses en el Golfo, no a los países que las acogen.