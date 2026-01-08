El Mundo

Ataque de dron israelí mata a 13 personas en Gaza

Defensa Civil de Gaza dice que hay cinco niños entre los muertos. Israel dijo que estaba verificando los informes.

EscucharEscuchar
Por AFP
Un niño palestino busca sus pertenencias entre los escombros de una casa derrumbada que había sido dañada previamente por un ataque israelí, en el campamento de refugiados de Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza, el 5 de enero de 2026.
Un niño palestino busca sus pertenencias entre los escombros de una casa derrumbada que había sido dañada previamente por un ataque israelí, en el campamento de refugiados de Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza, el 5 de enero de 2026. (EYAD BABA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelGazaalto al fuegoDefensa Civil de GazaGuerra Israel-Hamás
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.