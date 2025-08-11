Así se vio la luna llena de agosto en distintas partes del mundo: estas son las imágenes memorables

La luna llena del 9 de agosto de 2025 dejó imágenes impactantes en varios puntos del planeta.
Desde Estambul hasta Cartago, el fenómeno astronómico ofreció un espectáculo visual que atrajo miradas y cámaras.
LEA MÁS: La Luna protagonizará un fenómeno en agosto: repetirá una fase en todas las zonas horarias
En Turquía, la luna se alzó sobre la histórica Torre de Gálata.
También en Estambul, la llamada superluna iluminó la icónica Mezquita del Sultán Ahmed, conocida como Mezquita Azul.
En Francia, la isla de Noirmoutier, ubicada en la costa oeste, fue escenario de la salida de la luna llena.
En Catar, la luna apareció detrás de la Mezquita Fanar, reconocida por su minarete en espiral, en la zona de la Corniche de Doha.
En India, la ciudad de Jalandhar, en el estado de Punjab, observó la luna llena durante la celebración de Shravan Purnima, una festividad hindú.
En Costa Rica, las imágenes el fenómeno desde San Rafael de Oreamuno, en Cartago.
LEA MÁS: Meteorito que impactó una casa en Estados Unidos resultó ser más antiguo que la Tierra
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.