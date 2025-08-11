El Mundo

Así se vio la luna llena de agosto en distintas partes del mundo: estas son las imágenes memorables

Fotografías de la luna llena del 9 de agosto capturadas desde cinco países en escenarios únicos

Por AFP
Luna llena, desde Cartago
La luna llena del 9 de agosto de 2025 dejó imágenes memorables en Turquía, Francia, Catar, India y Costa Rica. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







notas iaSUCLuna llenaLuna llena en el mundo
