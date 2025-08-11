Así se vio la luna llena de agosto en distintas partes del mundo: estas son las imágenes memorables

La luna llena del 9 de agosto de 2025 dejó imágenes memorables en Turquía, Francia, Catar, India y Costa Rica. Foto: Rafael Pacheco Granados

La luna llena del 9 de agosto de 2025 dejó imágenes impactantes en varios puntos del planeta.

Desde Estambul hasta Cartago, el fenómeno astronómico ofreció un espectáculo visual que atrajo miradas y cámaras.

En Turquía, la luna se alzó sobre la histórica Torre de Gálata.

La luna del esturión se observa elevándose sobre la Torre de Gálata en Estambul, el 9 de agosto de 2025. (Foto de Yasin Akgul / AFP) (YASIN AKGUL/AFP)

También en Estambul, la llamada superluna iluminó la icónica Mezquita del Sultán Ahmed, conocida como Mezquita Azul.

La superluna del esturión se eleva sobre la Mezquita del Sultán Ahmed (Mezquita del Sultán Ahmet), también conocida como Mezquita Azul, en Estambul, el 9 de agosto de 2025. (Foto de Yasin Akgul / AFP) (YASIN AKGUL/AFP)

En Francia, la isla de Noirmoutier, ubicada en la costa oeste, fue escenario de la salida de la luna llena.

Esta imagen muestra la luna llena elevándose sobre la isla de Noirmoutier, en el oeste de Francia, el 9 de agosto de 2025. (Foto de Ludovic Marin / AFP) (LUDOVIC MARIN/AFP)

En Catar, la luna apareció detrás de la Mezquita Fanar, reconocida por su minarete en espiral, en la zona de la Corniche de Doha.

La luna llena se eleva detrás de la Mezquita Fanar, con su minarete en espiral, junto a la Corniche de Doha, el 9 de agosto de 2025. (Foto de Karim Jaafar / AFP) (KARIM JAAFAR/AFP)

En India, la ciudad de Jalandhar, en el estado de Punjab, observó la luna llena durante la celebración de Shravan Purnima, una festividad hindú.

La luna llena se observa con motivo de Shravan Purnima, o el día de la luna llena, en Jalandhar, en el estado norteño de Punjab, India, el 9 de agosto de 2025. (Foto de Shammi Mehra / AFP) (SHAMMI MEHRA/AFP)

En Costa Rica, las imágenes el fenómeno desde San Rafael de Oreamuno, en Cartago.

Luna llena en Cartago. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Luna llena desde Cartago. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

