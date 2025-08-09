Luna llena en agosto 2025: ¿Qué día y a qué hora verla en Costa Rica?

El 9 de agosto la Luna estará totalmente iluminada en Costa Rica y el mes cerrará con una inusual Luna Negra.

La Luna llena de agosto alcanzará su punto de mayor iluminación en Costa Rica a la 1:55 a. m. del sábado 9 de agosto de 2025.

Durante esa madrugada, el satélite natural se verá completamente iluminado y permanecerá en el cielo desde el anochecer hasta el amanecer.

LEA MÁS: Cómo y dónde ver el eclipse solar más largo de todo el siglo

En los días previos y posteriores a este momento, la Luna también mostrará un aspecto casi pleno, ya que la fase completa dura solo un instante, pero su apariencia brillante se extiende por varias noches.

Qué significa la Luna llena

Esta fase ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, lo que permite que la cara visible del satélite reciba la luz solar de forma directa.

Es la única etapa del ciclo lunar en la que la Luna permanece visible toda la noche, saliendo cerca del atardecer y poniéndose al amanecer.

Fases lunares de agosto de 2025

De acuerdo con datos astronómicos, el calendario lunar de agosto será el siguiente:

Primer cuarto : 1.º de agosto, 12:41 UTC

: 1.º de agosto, 12:41 UTC Luna llena : 9 de agosto, 07:54 UTC

: 9 de agosto, 07:54 UTC Último cuarto : 16 de agosto, 05:12 UTC

: 16 de agosto, 05:12 UTC Luna nueva : 23 de agosto, 06:06 UTC

: 23 de agosto, 06:06 UTC Primer cuarto: 31 de agosto, 06:25 UTC

LEA MÁS: Calendario lunar agosto 2025: fechas clave y curiosidades del satélite

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.