Luna llena en agosto 2025: ¿Qué día y a qué hora verla en Costa Rica?

El cielo de Costa Rica se iluminará con la Luna llena de agosto, seguida de un fenómeno poco común llamado Luna Negra

Por Damián Arroyo C.
El 9 de agosto la Luna estará totalmente iluminada en Costa Rica y el mes cerrará con una inusual Luna Negra. (Rafael Pacheco Granados)







