Esta es la fecha exacta de la Luna llena de agosto en Costa Rica

El 9 de agosto la Luna alcanzará su punto máximo de luz en un mes con fenómenos astronómicos poco comunes.

La Luna llena de agosto alcanzará su punto de mayor iluminación en Costa Rica a la 1:55 a. m. del sábado 9 de agosto de 2025.

Durante esa noche, el satélite se verá completamente iluminado y permanecerá visible de forma continua, desde que salga al anochecer hasta que se oculte al amanecer.

La Luna suele lucir llena durante varios días, por lo que el fenómeno podrá apreciarse tanto en la noche previa como en la posterior al momento de máxima iluminación.

Un calendario lunar activo en agosto de 2025

El mes presentará cinco fases lunares, algo que no ocurre con frecuencia.

Primer cuarto : 1.º de agosto, 12:41 UTC

: 1.º de agosto, 12:41 UTC Luna llena : 9 de agosto, 07:54 UTC

: 9 de agosto, 07:54 UTC Último cuarto : 16 de agosto, 05:12 UTC

: 16 de agosto, 05:12 UTC Luna nueva : 23 de agosto, 06:06 UTC

: 23 de agosto, 06:06 UTC Primer cuarto: 31 de agosto, 06:25 UTC

Dos cuartos crecientes en el mismo mes

Agosto será especial porque tendrá dos fases de cuarto creciente. Esto sucede cuando el primer cuarto aparece al inicio del mes y el ciclo lunar, que dura en promedio 29,54 días, permite que se repita antes de que termine el periodo.

Aunque este fenómeno no es raro, sí resulta poco habitual que se produzca de forma sincronizada en todas las zonas horarias del planeta. La diferencia horaria puede hacer que en algunos lugares la fecha cambie y la fase se registre como parte del mes anterior o siguiente.

Una Luna Negra

El 23 de agosto ocurrirá una Luna Nueva que, según la definición astronómica, será una Luna Negra. Este término se utiliza cuando se producen cuatro lunas nuevas en una misma estación, y la del 23 será la tercera de esta serie.

