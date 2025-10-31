El Mundo

Así es la misión espacial liderada por el astronauta más joven de China

China envió al cohete Larga Marcha-2F al espacio con el astronauta más joven del país

EscucharEscuchar
Por AFP
Los astronautas de la misión espacial china Shenzhou-21, Zhang Hongzhang (izquierda), el comandante Zhang Lu (centro) y Wu Fei (derecha), saludan durante una conferencia de prensa celebrada el día antes del lanzamiento de la misión en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el desierto de Gobi, al noroeste de China, el 30 de octubre de 2025. (Foto de Héctor RETAMAL / AFP)
El gigante asiático ha invertido miles de millones de dólares para alcanzar a Estados Unidos y Rusia. (HECTOR RETAMAL/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ChinaAstronautaEspacio
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.