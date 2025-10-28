Economía

China acusa a Estados Unidos de ‘acoso comercial’ y llama al respeto mutuo

El presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Donald Trump tienen previsto reunirse el jueves en Corea del Sur, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial

Por AFP
Banderas de China y Estados Unidos ondeando juntas sobre mástiles metálicos, en el contexto de nuevas negociaciones comerciales bilaterales en Londres.
China acusa a Estados Unidos de ‘acoso comercial’. (PEDRO PARDO/AFP)







