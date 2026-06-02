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Análisis muestra cuánto terreno ha ganado Ucrania contra Rusia en un mes: Vea los datos

Desde octubre de 2023, Rusia había ido ganando terreno mes tras mes, pero sus avances empezaron a frenarse a finales de 2025.

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Por AFP
En la imagen los resultados y destrucción del bombardeo lanzado por Rusia a Kiev
Investigadores rusos trabajan entre los escombros de lo que las autoridades rusas presentan como el edificio de dormitorios destruido del colegio profesional de Starobilsk de la Universidad Pedagógica de Luhansk, tras un ataque con drones en Starobilsk, en la Ucrania controlada por Rusia, el 24 de mayo de 2026. (AFP/AFP)







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