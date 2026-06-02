Análisis muestra cuánto terreno ha ganado Ucrania contra Rusia en un mes: Vea los datos

Investigadores rusos trabajan entre los escombros de lo que las autoridades rusas presentan como el edificio de dormitorios destruido del colegio profesional de Starobilsk de la Universidad Pedagógica de Luhansk, tras un ataque con drones en Starobilsk, en la Ucrania controlada por Rusia, el 24 de mayo de 2026.

Kiev, Ucrania. Ucrania recuperó de las fuerzas rusas unos 282 km2 en mayo, lo que redujo por segundo mes consecutivo la superficie de su territorio bajo control de Moscú, según un análisis de la AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

Desde octubre de 2023, Rusia había ido ganando terreno mes tras mes, pero sus avances empezaron a frenarse a finales de 2025. Pasaron de conquistar 579 km2 en noviembre a apenas 23 km2 en marzo.

En abril, la zona ucraniana en manos de Moscú disminuyó por primera vez en dos años y medio, en unos 120 km2.

Sin embargo, el retroceso de las fuerzas de Moscú señalado por el ISW no es total, ya que militares rusos siguen infiltrados en la mayoría de las zonas donde Ucrania ha recuperado terreno.

El ejército ruso envía constantemente pequeños grupos de soldados para tomar posiciones en partes del frente y ocultarse allí, con el fin de facilitar posteriormente el avance del grueso de las tropas.

Los avances ucranianos de abril y mayo siguen siendo modestos a escala nacional. Aun así, reflejan una tendencia favorable para Kiev.

El ISW informó la semana pasada de “campañas exitosas de ataques con drones de alcance medio” lanzadas por Ucrania esta primavera.

Estas operaciones han permitido “reducir la capacidad rusa para trasladar personal” al frente y “sostener sus posiciones de primera línea”.

Las estimaciones del ISW excluyen las ganancias territoriales anunciadas por Rusia pero que este instituto no ha podido confirmar ni desmentir.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa, Moscú controla algo más del 19% del territorio ucraniano, de los cuales un 7% corresponde a Crimea y a zonas del Donbás que ya estaban bajo control ruso o de separatistas prorrusos antes de febrero de 2022.

La mayor parte de las conquistas rusas se produjo durante las primeras semanas del conflicto.