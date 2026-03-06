El Mundo

Alemania advierte contra el colapso de Irán y el riesgo de una oleada migratoria incontrolada hacia Europa

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, advirtió este viernes que las operaciones militares contra Irán no deben conducir a un colapso de ese país. Lea sus advertencias.

Por AFP
El canciller alemán Friedrich Merz fue el primer líder europeo en reunirse con Trump tras el ataque a Irán.
El canciller alemán Friedrich Merz fue el primer líder europeo en reunirse con Trump tras el ataque a Irán. (THOMAS KIENZLE/AFP)







AlemaniaConflicto en IránIsraelEstados Unidosmigraciónrefugiados
