Alemanes y sus perros huyen de los fuegos artificiales en Año Nuevo y se refugian en aeropuerto

Mientras Alemania celebra Año Nuevo con fuegos artificiales, dueños de mascotas buscan refugio en hoteles y aeropuertos para proteger a sus animales del estrés

Por AFP
La pirotecnia afecta a perros y gatos. Identificación, espacios seguros y cuidados específicos ayudan a atravesar Navidad y Año Nuevo sin riesgos.
Para muchos dueños de mascotas, la Nochevieja se ha convertido en una huida estratégica del ruido y el caos. (Canva /Canva)







