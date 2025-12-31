El Mundo

Fuegos artificiales y tensiones globales: así despide el mundo un 2025 marcado por Gaza y el regreso de Trump

Las celebraciones de Año Nuevo comienzan en el Pacífico y el mundo despide un 2025 marcado por conflictos, desastres climáticos y el regreso de Donald Trump

EscucharEscuchar
Por AFP
Fuegos artificiales iluminan Sídney mientras la ciudad da la bienvenida al 2026.
Fuegos artificiales iluminan Sídney mientras la ciudad da la bienvenida al 2026. (SAEED KHAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
2025Fuegos ArtificialesAño NuevoDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.