Alcalde de Mineápolis pide que funcionarios locales indaguen muerte de mujer tiroteada por agente de ICE

Manifestantes se enfrentan con agentes federales frente al edificio federal Bishop Henry Whipple, en Saint Paul, Minnesota, el 8 de enero de 2026.

Mineápolis, Estados Unidos. El alcalde de Mineápolis pidió el viernes que se permita la incorporación de funcionarios estatales a la investigación federal sobre la muerte de una mujer estadounidense tiroteada por un agente de migraciones, y acusó al gobierno de Washington prejuzgar el caso.

Las autoridades del estado de Minnesota se han quejado de que el gobierno federal ha excluido a sus funcionarios de la investigación sobre la muerte a disparos de Renee Nicole Good el miércoles.

El gobierno de Donald Trump ha insistido en acusar a la víctima de ser una “terrorista” y en afirmar que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que le disparó actuó en defensa propia.

“No es momento de saltarse las normas. Es momento de cumplir la ley... El hecho de que el Departamento de Justicia de Pam Bondi y esta administración presidencial ya hayan llegado a una conclusión sobre esos hechos es muy preocupante”, declaró el alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, en una rueda de prensa el viernes.

“Sabemos que ya han determinado gran parte de la investigación”, dijo, y añadió que la Oficina de Detención Criminal del estado de Minnesota generalmente conduce este tipo de investigaciones.

Agentes de fronteras en Minnesota tras la muerte de una mujer por tiros de agente de ICE. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

“¿Por qué no incluirlos en el proceso?”, se preguntó Frey. “Ni siquiera estamos hablando de un control total. Estamos hablando de estar presentes en la mesa”, agregó.

Good, de 37 años, recibió un disparo en la cabeza cuando intentaba alejarse de un grupo de agentes del ICE, que denunciaron que la víctima les cerraba el paso con su vehículo.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que el agente del ICE, identificado en los medios locales como Jonathan Ross, tiene “inmunidad absoluta”.

Las autoridades de Minnesota han declarado que el FBI invitó en un principio a los investigadores locales a participar en la investigación, pero que posteriormente se les impidió hacerlo.

La de Good es la cuarta muerte a manos de agentes migratrorios desde que Trump lanzó su campaña de represión de la inmigración. Otras siete han resultado heridas, informó The Trace, un medio de comunicación que realiza un seguimiento de la violencia con armas de fuego.

Este jueves dos personas resultaron heridas en Portland a manos de agentes federales.