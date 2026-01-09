El Mundo

Alcalde de Mineápolis pide que funcionarios locales indaguen muerte de mujer tiroteada por agente de ICE

El gobierno federal ha excluido a sus funcionarios de la investigación sobre la muerte a disparos de Renee Nicole Good el miércoles.

Por AFP
Manifestantes se enfrentan con agentes federales frente al edificio federal Bishop Henry Whipple, en Saint Paul, Minnesota, el 8 de enero de 2026.
Manifestantes se enfrentan con agentes federales frente al edificio federal Bishop Henry Whipple, en Saint Paul, Minnesota, el 8 de enero de 2026.







