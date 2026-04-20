El Mundo

Albino Vargas: ‘Todo el mundo está estresado por garantizarse el empleo y eso lleva a un ping-pong con la política’

El líder sindical conversa sobre tres décadas al frente de ANEP, su visión del gobierno Chaves Robles y su continuidad en Laura Fernández, y la salud del Estado.

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Por Fernando Chaves Espinach
Sindicalista Albino Vargas
Albino Vargas empezó a dirigir ANEP en 1991. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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