Albino Vargas se querella contra Rodrigo Chaves por supuestamente ligarlo con robo de fentanilo

Albino Vargas Barrantes, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó una nueva querella contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por una supuesta difamación y calumnia.

El dirigente acudió el pasado lunes 9 de febrero a la Corte Suprema de Justicia para interponer una acción privada por presuntos delitos contra el honor. Esta acción legal se fundamenta en supuestas calumnias y difamaciones relacionadas con el manejo de fentanilo en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Los hechos denunciados ocurrieron en setiembre del año anterior durante la inauguración de un Ebáis en San Rafael Arriba de Desamparados. En esa actividad, según el sindicalista, el mandatario manifestó que Vargas se oponía a un nuevo programa informático institucional para ocultar el robo de fentanilo.

El secretario de la ANEP calificó estas afirmaciones como “temerarias” y aseguró que el gobernante lo hizo responsable del extravío de dicho fármaco en el Hospital México.

Vargas explicó que no accionar jurídicamente equivaldría a aceptar de forma tácita acusaciones de narcotráfico.

“La tiró al aire, la tiró en vivo a varios medios de comunicación colectiva y, bueno, si nosotros dejamos pasar eso y no accionamos jurídicamente lo que compete en nuestro sistema legal, estaríamos dando por aceptación tácita que nosotros somos narcotraficantes, que nosotros traficamos con fentanilo. Fíjese usted que grave”, manifestó el sindicalista.

Por tal motivo, la querella incluye los presuntos delitos de difamación, calumnia y difamación de persona jurídica.

Según la versión de la ANEP, lo dicho por el mandatario fue desmentido posteriormente por Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS.

Agregó que la jerarca aclaró en conferencia de prensa que el faltante del medicamento obedeció a una falla en el sistema contable tras su implementación.

“De acuerdo con registros de la institución, se produjo una inconsistencia que generó la duplicación de algunos registros, entre ellos fentanilo y morfina. Esta situación se produjo en los datos ingresados en el Sistema Integrado de Farmacia (SIFA)”, se indica en un comunicado de la CCSS emitido en setiembre pasado.

Taylor indicó que los medicamentos nunca ingresaron físicamente en exceso, sino que fueron cargas de datos solamente, y no de productos físicos, lo que explica la diferencia observada en los sistemas.

Esta causa representa la segunda querella de este tipo que Albino Vargas presenta contra Chaves. La primera acción legal data del 24 de abril del 2025, también por aparentes delitos contra el honor a la organización que dirige y sus afiliados. El proceso se mantiene ahora bajo el análisis de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia.