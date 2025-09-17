Economía

Caja atribuye duplicación de recetas de fentanilo y morfina a ‘inconsistencias’ contables

CCSS se pronuncia sobre la duplicación de recetas de fentanilo y morfina, aclarando que se trató de un error de registro.

Por Óscar Rodríguez
Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de La Caja, comparece
La CCSS afirmó que las “inconsistencias” con el fentanilo y la morfina son contables. Mónica Taylor, presidenta ejecutiva, dijo que realizan un proceso de estandarización nacional de resguardo, custodia y prescripción del fentanilo. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







