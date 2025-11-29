El Mundo

Airbus interviene sus modelos A320, aunque un centenar permanecerá aún inmovilizado

El anuncio de Airbus provocó retrasos y cancelaciones de vuelos en todo el mundo, desde Filipinas hasta Colombia.

Por AFP

París, Francia. El fabricante aeronático Airbus, que se vio obligado a cambiar urgentemente un programa de control de navegación en sus modelos A320, intervino rápidamente en miles de aviones el viernes y el sábado, aunque un centenar deberá permanecer inmovilizado más tiempo.








