6 vuelos cancelados en aeropuerto de Liberia por cambio en programa de control de Airbus

El Aeropuerto Daniel Oduber, ubicado en Liberia, Guanacaste, informó este viernes sobre la cancelación de 6 vuelos de dos compañías: JetBlue y Air Transat debido a problemas con el software Airbus que también afectó a Avianca, Air France y American Airlines.

Para este sábado hay cinco vuelos cancelados (4 de Jetblue y 1 de Air Transat), mientras que para el domingo sería un vuelo de JetBlue.

El departamento de prensa del aeropuerto de Guanacaste aseguró que informará sobre actualizaciones de los vuelos.

¿Y en el Juan Santamaría?

En tanto, AERIS, gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, informó de que, por el momento, no se registra impacto en la operación derivado de la situación reportada con el software de Airbus.

Las aerolíneas se encuentran evaluando la situación, según la información de prensa.

Aeris recomienda a las personas viajeras contactar directamente a su aerolínea para verificar el estado de sus vuelos.

Airbus pide detener 6.000 de sus aviones

Este viernes, el fabricante Airbus instó a “detener inmediatamente los vuelos” de 6.000 de sus aviones A320 para reemplazar urgentemente un programa de control de vuelo vulnerable a las radiaciones solares. Para algunas aeronaves esta actualización solo tomará horas, pero para las que deban cambiar su hardware tomará semanas.

Se trata del sistema ELAC (Elevator and Aileron Computer), un computador de control de los elevadores y alerones del avión.

La compañía colombiana Avianca informó este viernes de interrupciones “significativas” en sus vuelos debido a una actualización necesaria de un software de Airbus, que afecta al 70% de la flota de la empresa.

Ante esta situación, Avianca cerró las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles.

La aerolínea notificará directamente a los pasajeros afectados y les informará sobre las opciones existentes para que puedan ajustar sus planes de viaje.

Otras compañías que reportaron afectaciones fueron Air France, que canceló 35 vuelos el viernes y que está calculando el número de afectaciones para el sábado.

“Los clientes afectados por las cancelaciones están siendo informados individualmente por SMS y correo electrónico”, dijo un portavoz.

En tanto, American Airlines prevé “algunos retrasos” relacionados con estos ajustes, pero estima que la actualización del programa en sus aproximadamente 340 aviones estará lista el sábado.